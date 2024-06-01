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CONVERSE / コンバース　ALL STAR HI
商品番号 P41919135265
商品名

CONVERSE / コンバース　ALL STAR HI
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 1,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名:CONVERSEコンバース商品名:ALLSTARHighカラー：ホワイトサイズ：JPN29.0cmUS10.5【確認事項】購入後に2〜3回ほど使用使用感自体はあまりなく、状態キレイです。生地がレザーになっています。付属品（箱、紐）は無しです。
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