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商品詳細
シルバー、メッキです。長さ約50cm,トップ1cmのダブルリングのネックレスです。2、3度使用しましたが、傷などはありません。また、箱無しです。値下げ交渉ある程度受け付けます
http://narcologia.ru/goods/mobilehome546743.html
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PAUL SMITH (ポールスミス) ネックレス サイズ:実寸サイズにてご確認ください。
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