カステルバジャック 長財布 ラウンドファスナー 定価18150円 アカ

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カステルバジャック長財布ラウンドファスナークープ098607正規品 新品です。牛革アカ色 19cm(W)×10cm(H)×2.5cm(D)定価18150円（税込み）のお品です。単色カラーにパッチワークの遊び心がカステルバジャックらしい小物シリーズ型押し違いの革がパッチワークデザインになっています。一見落ち着いた単色のようで 遊び心のあふれた表情になっています。＊新品ですが素人保管ですので、見逃しの細かい傷等ある場合があります。完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい＊写真と実物とでは、お色等違って見える場合ございます。ご理解ください