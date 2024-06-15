ニューエラ 59FIFTY MLB ロサンゼルス・ドジャース 新品 キャップ

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サイズ 73/461.5cm新品未使用です！！NEWERAニューエラのMLB（メジャーリーグ・ベースボール）のオーセンティックコレクション。On-FieldはMLB全球団の選手がフィールドで着用するものと同様の素材を使用し、デザインも全く同じ仕様です。高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材を使用しています。2017年シーズンより、左サイドにフラッグロゴが刺繍されることになりました。