スポーツネックレス PLUSCROSS QC Gold50cm 普段使い

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【商品について】・パフォーマンスアップを目指す「PLUSCROSS」のスポーツネックレス。・ファッションにも適したチェーンタイプのネックレス。・トップ部分はシンプルで洗練されたスクエアなデザイン。・ステンレス製で高級感があり、劣化にも強い。【商品仕様】・ブランド：PLUSCROSS（プラスクロス）・タイプ：スポーツネックレスtype-QC・カラー：ゴールド・素材：チェーン部分-ステンレス、トップ部分-ステンレス・サイズ：50cm（トップ部分：30mm）・重量：約9g【メーカーより】「本来のカラダへ」身に着けるだけで、カラダ本来のパフォーマンスを取り戻す。現代に生きる私たちはスマートフォン、通信機器、電化製品等の様々な電磁波の影響を受けて生活しています。同時に人間のカラダ自体も微弱な電気信号を発して生活しており、そこに生活環境の電磁波が影響をしてしまうと考えられています。本製品に内蔵された「レゾナンステクノロジー」は乱れた細胞の電気信号を整えて、カラダの本来の機能を引き出すサポートをします。【期待できる効果】（あらゆる運動シーンで）■体幹・柔軟性の向上■集中力の向上■運動機能の向上【こんな方へ】■首・肩・腰の痛み■仕事・勉強時に集中できない■疲れが取れない■不眠や目覚めが悪い【注意点】この製品は磁気ネックレスではありません。（着脱のために磁石を使用）※首・肩・腰の痛みの緩和には、体幹改善で各部への負荷を軽減する事で二次的に改善を促します。【発送について】状況によって発送地が近隣の県になる場合がありますのでご了承ください。—関連キーワード—スポーツ筋トレゴルフテニスサッカー卓球バドミントランニング整体体操運動筋肉トレーニングリカバリー電磁波対策健康ストレス材質...ステンレスカラー...ゴールド