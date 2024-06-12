ジョーダン ルカ 1 ネクスト ネイチャー PF 27㎝

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ご覧頂きましてありがとうございます！ジョーダンLUKA1ネクストネイチャー PF 27㎝左内側のアウトソール、ミッドソールに、割れ、裂けあり。ゴムの部分を接着剤で補修してますが、剥がれる可能性も有ります写真7,8,9枚目をご確認下さい。中古品、自宅保管、ご理解頂ける方にお願い致します。種類...シューズ性別...メンズシーン...バスケットボール