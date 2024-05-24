J.PRESS ジェイプレス T-170 グレー 325 スーツ ●

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ご回覧有難う御座います！！スーツ上下の古着となります。写真をご確認の上ご判断をお願いします。古着のスーツ、ネクタイを出品してます。是非他の出品物もご確認をお願いします。◇出品一覧です◇#nirvanaスーツ、ネクタイ一覧●ブランド名：J.PRESSジェイ・プレス●使用用途：ビジネス●コンディション：B●カラー:グレー●サイズ表記:C-90W-76T-170●サイズ詳細【ジャケット】肩幅：約43cm身幅：約50cm着丈：約71cm袖丈：約59cm【パンツ】ウエスト：約78cm股下：約75cm裾幅：約23cmわたり幅:約30cmウエストのストレッチ：無ウエスト以外のストレッチ無※平置きで確認した為、多少の誤差が御座いますがご了承下さい。コンデションランクS未開封や未使用の状態の新古品A中古ではあるが使用感がほとんどなく、目立ったキズ・汚れのない美品B中古品としては一般的な使用感や経年劣化がある商品C使用はできるが、中古品としても全体的に気になる汚れやダメージがある商品D通常の使用に耐えないほどのダメージや汚れ等がある商品。ジャンク品2023-0211-①-5#ジェイプレス#JPRESS#スーツ#ビジネス#仕事#正装#セット#リクルート#就職#就活#成人