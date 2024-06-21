ポーター 二つ折り財布 カレント

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【商品説明】しなやかな風合いのエンボス加工を施した牛革を使用し、ベーシックで実用性の高いアイテムを揃えた人気の「PORTERCURRENT（ポーターカレント）」シリーズです。牛革の表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しを施し、上品で落ち着いた雰囲気に仕上げました。非常に繊細な紋様が潰れることなく綺麗に表れ、仕上がりの美しさが際立つアイテムが揃っています。控え目でありながら品のあるPORTERロゴのオリジナル刻印プレートや、内装のジャカード織りのオリジナル生地など随所にこだわりが詰まった仕様です。落ち着いた雰囲気とシンプルなルックスで、性別や年齢を問わず幅広い方にお使いいただけます。【ブランド】PORTER/ポーター【カラー】ブラック【素材】表:牛ステア（エンボス加工）裏:ナイロンジャガード（アクリルコーティング）