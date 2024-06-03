80s old baracuta g9 スウィングトップ バラクータ opti

-Item-80sBaracutaバラクータg9スウィングトップ optiジップハリントンジャケット-Detail-80年代オールドバラクータ、コットン生地でカラーはブラックです。コンディションの良い個体です！現行のバラクータより生地感がいい感じにチープですので、重さが出ず抜け感あるコーディネートになります。年々ヴィンテージバラクータの量が枯渇してきています、値段が高騰する前にいかがでしょうか。ヴィンテージの為、古着に理解ある方のみご購入お願い致します。-Size-表記サイズ:42着丈 約66cm身幅 約56cm裄丈 約79cm#baracuta#バラクータ#vintage#barbour#burberrys#バーバリー#ハリントンジャケット#スイングトップ#スウィングトップ#ドリズラージャケット#イングランド製#ユーロワーク#comoli#fredperry#ビンテージ#90s#80s#ヴィンテージ#古着#古着女子#古着男子auraleeオーラリーYaecaEddiebauerPoloRalphLaurenラルフローレンBurberry’sBarbourBrooksbrothersバーバリーPennysComoliRRLLLbeanVINTAGEビンテージ一枚袖ヴィンテージオーバーサイズビッグシルエット菅田将暉



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