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80s old baracuta g9 スウィングトップ バラクータ opti
商品番号 H66997605710
商品名

80s old baracuta g9 スウィングトップ バラクータ opti
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-Item-80sBaracutaバラクータg9スウィングトップ　optiジップハリントンジャケット-Detail-80年代オールドバラクータ、コットン生地でカラーはブラックです。コンディションの良い個体です！現行のバラクータより生地感がいい感じにチープですので、重さが出ず抜け感あるコーディネートになります。年々ヴィンテージバラクータの量が枯渇してきています、値段が高騰する前にいかがでしょうか。ヴィンテージの為、古着に理解ある方のみご購入お願い致します。-Size-表記サイズ:42着丈　約66cm身幅　約56cm裄丈　約79cm#baracuta#バラクータ#vintage#barbour#burberrys#バーバリー#ハリントンジャケット#スイングトップ#スウィングトップ#ドリズラージャケット#イングランド製#ユーロワーク#comoli#fredperry#ビンテージ#90s#80s#ヴィンテージ#古着#古着女子#古着男子auraleeオーラリーYaecaEddiebauerPoloRalphLaurenラルフローレンBurberry’sBarbourBrooksbrothersバーバリーPennysComoliRRLLLbeanVINTAGEビンテージ一枚袖ヴィンテージオーバーサイズビッグシルエット菅田将暉
http://narcologia.ru/goods/providence408894.html
http://narcologia.ru/goods/cotton421561.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate678448.html

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