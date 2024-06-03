クレストブリッジ　ブラックレーベルリミテッド　エディション　3ピーススーツ

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商品詳細
季節感···春、秋、冬クレストブリッジ ブラックレーベル リミテッド エディション スリーピーススーツ 新品最高級のマーティンソン イギリス英国生地使用色 グレーブラック系サイズ 42Ｌ肩幅≒46㎝着丈≒75㎝袖丈≒64㎝身幅≒52㎝サイドベンツ有りパンツウエスト≒83～88㎝股下≒73㎝ ≒5㎝程度延長可能裾幅≒19㎝ 3.5㎝幅ダブル阪急メンズ大阪にて購入 新品未使用 専用スーツ袋付き
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