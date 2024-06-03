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クレストブリッジ　ブラックレーベルリミテッド　エディション　3ピーススーツ
商品番号 L67809487145
商品名

クレストブリッジ　ブラックレーベルリミテッド　エディション　3ピーススーツ
ブランド名 ブラックレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、秋、冬クレストブリッジ　ブラックレーベル　リミテッド　エディション　スリーピーススーツ　新品最高級のマーティンソン　イギリス英国生地使用色　グレーブラック系サイズ　42Ｌ肩幅≒46㎝着丈≒75㎝袖丈≒64㎝身幅≒52㎝サイドベンツ有りパンツウエスト≒83～88㎝股下≒73㎝　≒5㎝程度延長可能裾幅≒19㎝　3.5㎝幅ダブル阪急メンズ大阪にて購入　新品未使用　専用スーツ袋付き
http://narcologia.ru/goods/choice889585.html
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