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ハンドメイド 二つ折りレザーウォレット
商品番号 B10051134044
商品名

ハンドメイド 二つ折りレザーウォレット
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サドルレザーを使用して作製した、ハンドメイドレザー二つ折りウォレットです。素人のレザークラフト品ですので、細部にこだわりのある方、神経質な方の購入はお控え願います。財布カード収納　2カ所札入れ　2カ所コイン収納1カ所
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