ハンドメイド 二つ折りレザーウォレット

サドルレザーを使用して作製した、ハンドメイドレザー二つ折りウォレットです。素人のレザークラフト品ですので、細部にこだわりのある方、神経質な方の購入はお控え願います。財布カード収納 2カ所札入れ 2カ所コイン収納1カ所



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