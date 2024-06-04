THE NORTH FACE アンタークティカバーサロフトフリースジャケット L

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THENORTHFACEアンタークティカバーサロフトフリースジャケットNA61710黒2018〜19年に購入し何度か着用した後は自宅保管していました。人気のLサイズです☻今では作りも変わってこちらのアウターは手に入らない、希少なものです。※商品情報色‥ブラックサイズ表記‥L状態‥肘などボアが多少潰れてる部分もありますが、全体的には毛並みも良くまだまだ着用出来ると思います。(手作業で検品している為、見落としがある可能性がございます。ご不安な方は追加写真やご質問等お気軽にお申し付けください。)※発送期間1〜2日以内、匿名での発送になります。圧縮させて頂いたり、紙袋などを再利用して梱包する事もありますのでご了承下さい。※その他自宅保管の中古品の為、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。#アウトドア#ザノースフェイス#メンズ#レディース#ユニセックス#もこもこ#ふわふわ#暖かい#ブルゾン#アウター#コート#ジャンバー#ジャケット#NA61710#NA61930