【人気商品】ポールスミス本革二つ折り財布

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財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革ご覧頂きありがとうございます！多少使用感はありますがストレス無く使えると思います！一度検討して頂ければ幸いです。また、こちらの商品の箱等はございません。◾️値下げ可能なのでお気軽にコメント下さい！⚠️ご購入後の返品交換はできかねますのでご了承下さい。