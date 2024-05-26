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商品詳細
1996年発売の写真集です。それなりに年季は入っていますが、それ以外に目立った傷や汚れは特にありません。読むぶんにも支障ありません。「VIVACE―シェイプupガールズ写真集」木村智哉#中島史恵#梶原真弓#今井恵理#三瀬真美子#シェイプ#写真集#木村智哉#木村#本#生活#諸芸#娯楽
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