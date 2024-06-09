ヒカキンゲームズプレゼント企画 Nintendo Switch本体有機EL

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「Switch本体有機ELJCホワイト」Hikakingames10周年記念キャンペーンの当選品です。箱の状態から出しておらず、新品、未使用品です。箱内にHIKAKINのサインが書いてあるものもあるようです。届いた状態のままからお送りします。#Nintendo#Switch#Hikakin#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other