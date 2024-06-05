jimin FACE 2形態セット+トレカ等セット ジミン BTS

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商品詳細
BTSジミンFACE2形態セット新品未開封Soundwaveとm2uの特典トレカラキドロセット写真のところに記載しております①～④すべてセットでの出品てす⭐新品未開封の2形態セットに、さらに②～④のトレカをセットにしています！トレカやポストカードは確認\u0026撮影のために取り出したのみです。ネコポスで発送予定です。値下げ、バラ売り❌※海外製品のため、初期不良(スレや細かい傷やへこみ等)がある場合がありますので、ご理解頂ける方のみお願いします。※注意事項や出品に関するお知らせを書いていますので、プロフ欄をご確認ください。bts防弾少年団バンタンRMナムジュンJINソクジンSUGAシュガユンギJ-HOPEホソクJIMINジミンVテヒョンJUNGKOOKジョングクトレカミニフォトシーグリproofmemoriesメモリーズ人気グループ...BTSジャンル...韓流/KPOP
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