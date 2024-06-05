キムナムギル　1stツアーパンフレット　ポスター　写真集　メモ帳ファイル切り抜き

①キムナムギル 1stコンサート ポスターDVD購入時の当選品です※届いた時からの折りシワが多数あります。②1stコンサート パンフレット③赤と黒美しき復讐者の肖像公式ドラマ写真集（DVD付き）※表紙裏表にスレ、傷あり。④赤と黒 メモ帳 少し糊あと？あり。⑤赤と黒 ファイル⑥1stコンサート記事 切り抜き6枚☆大切に保管していましたが、長期保管品です 見落とし経年劣化等、気になさらない方のご購入お願い致しますm(__)mポスターは丸めていますメルカリ便 宅急便での発送お値下げ、バラ売り不可ですm(__)m