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キムナムギル　1stツアーパンフレット　ポスター　写真集　メモ帳ファイル切り抜き
商品番号 Y65452049867
商品名

キムナムギル　1stツアーパンフレット　ポスター　写真集　メモ帳ファイル切り抜き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①キムナムギル　1stコンサート　ポスターDVD購入時の当選品です※届いた時からの折りシワが多数あります。②1stコンサート　パンフレット③赤と黒美しき復讐者の肖像公式ドラマ写真集（DVD付き）※表紙裏表にスレ、傷あり。④赤と黒　メモ帳　少し糊あと？あり。⑤赤と黒　ファイル⑥1stコンサート記事　切り抜き6枚☆大切に保管していましたが、長期保管品です　見落とし経年劣化等、気になさらない方のご購入お願い致しますm(__)mポスターは丸めていますメルカリ便　宅急便での発送お値下げ、バラ売り不可ですm(__)m
http://narcologia.ru/goods/secretarial683616.html
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