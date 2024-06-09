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渡辺晋　版画
商品番号 K49952585292
商品名

渡辺晋　版画
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木馬に乗った少女ばかりを描き続けている画家の作品です版画ですので、気軽に飾れると思います。私は男なので、少年の気持ちは理解できても、少女の気持ちは理解できません。でもなぜか惹かれるんですよね￼この画家の木馬の作品に結局数点収集してました。ぜひ飾ってください。額装の大きさ、横36.5センチ、縦44センチ
http://narcologia.ru/goods/troupe829011.html
http://narcologia.ru/goods/marshal436480.html
http://narcologia.ru/goods/encourage915772.html
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