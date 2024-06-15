JISUNG チソン セット① (計20点)

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商品詳細
・UniverseJCver.トレカ・glitchmodescratchver.トレカ・BEATBOXmixtapever.トレカ・CANDYデジパックCD・ドリームカフェシール・CANDYBOXver.(paperornament)・CANDYDPver.(photocard)・CANDY特典トレカ・BFEMiniCDver.(photocard)・BFE特典クリアトレカ(JAPANOFFICIALMUSICSTORE)未開封・ISTJintrovertver.CD・ISTJposterJapanver.CD・ISTJposterJapanver.postcard×2・ISTJposterJapanver.トレカ・ISTJposterver.トレカ・ISTJvendingmachinever.unitトレカ・ISTJSMiniver.トレカ・ISTJ特典トレカA(mu-mo第1弾)未開封・ISTJ会場限定トレカCD:開封済み未再生ランダム特典はついておりません⚠️中身確認後すぐスリーブにいれて保管しておりますが、海外製品ですので初期難等ある場合がございます。ご理解の上ご購入お願いします。バラ売り❌即購入⭕️マークへチャン#チソンロンジュンジェノチョンロジェミンsmNCTDREAMnctdreammumoミューモDigipackVer.デジパックphotobookCANDYSMiniBFEシリアルベスフレ#ISTJユニットトレカジャンル···韓流/KPOP
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