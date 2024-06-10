YAMAHA(ヤマハ) THR10

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商品詳細
自宅用、持ち運び用に絶大な人気のあるアンプYAMAHATHR10です。アダプター、乾電池での駆動が可能な使用場所を選ばないアンプです。さらにチューブライクなサウンドでかなりのハイゲインまで対応している使い安さが特徴です。PCに繋げればオーディオインターフェースにもなるのでギターの弾いてみたなどのエントリー用として便利です。私は綺麗なクリーンが作れるので愛用していました。歪みエフェクターの音ノリもいいです。アンプの設定を5つまで保存できるのでお気に入りのサウンドを手軽に呼び出せます。AUXインとヘッドホンアウトがあるので夜でも気持ちよく練習ができます。ご検討よろしくお願いします。#YAMAHA#THR10#アンプ
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