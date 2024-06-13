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ＰＳ４ 本体　500GB CUH-2100Ａ ＳＳＤストレージイヤホン等付き
商品番号 X99137374825
商品名

ＰＳ４ 本体　500GB CUH-2100Ａ ＳＳＤストレージイヤホン等付き
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 11,092 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション４スリムの本体になります。付属品は☆純正イヤホン☆電源ケーブル☆ＨＤＭＩケーブル☆社外ＵＳＢハブ　☆社外コントローラー充電スタンド☆ＪＢＬゲーミングイヤホン☆本体の中間あたりに見えるのがエアダクトフィルター☆純正コントローラーはドラグするのでジャンク扱いでお願いいたします☆外部ストレージ　　Samsung860EVO500GBSATA2.5ケーブル付き　外部ＳＳＤに保存することでロード時間が早くなります。◆ゲーミングイヤホンもついているのでＡＰＥＸやバトルフィールドなどのＦＰＳもすぐにできます。「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2100AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#ゲーミングイヤホン
http://narcologia.ru/goods/troupe103811.html
http://narcologia.ru/goods/update440795.html
http://narcologia.ru/goods/ordering794479.html
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