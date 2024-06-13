ＰＳ４ 本体　500GB CUH-2100Ａ ＳＳＤストレージイヤホン等付き

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商品詳細
プレイステーション４スリムの本体になります。付属品は☆純正イヤホン☆電源ケーブル☆ＨＤＭＩケーブル☆社外ＵＳＢハブ ☆社外コントローラー充電スタンド☆ＪＢＬゲーミングイヤホン☆本体の中間あたりに見えるのがエアダクトフィルター☆純正コントローラーはドラグするのでジャンク扱いでお願いいたします☆外部ストレージ Samsung860EVO500GBSATA2.5ケーブル付き 外部ＳＳＤに保存することでロード時間が早くなります。◆ゲーミングイヤホンもついているのでＡＰＥＸやバトルフィールドなどのＦＰＳもすぐにできます。「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2100AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#ゲーミングイヤホン
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