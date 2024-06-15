【今週のみ販売】メタクエスト2 128GB ＆ KIWIヘッドバンド

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商品詳細
1ヶ月程度だけ使用しました。その後必要がなくなったため出品します。動作確認、初期化済みです。除菌シートで簡易清掃をしてあります。目立った傷や汚れなどございませんが、中古品という事をご理解の上、ご購入ください。購入時の金額¥50,000
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