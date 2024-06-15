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商品詳細
「メトロイド2」定価:￥3398当時のもので箱に少し痛みはあります。動作確認はできていませんので、ご了承いただける方のみご購入の程よろしくお願いいたします。#ゲーム#アクション#ゲームボーイ#Other
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