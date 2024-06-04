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- 【掛軸】〈許慶華〉『松鶴延年図』 （絹本肉筆）
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商品詳細
作品：松鶴延年図作者：許慶華寸法：橫：64cm縱：126cm状態：目立った傷や汚れなし素人採寸の為、多少誤差ご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/contemplate119577.html
http://narcologia.ru/goods/marshal765580.html
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