模造刀　模擬刀　104センチ

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商品詳細
太刀台は付属しません。全長約104センチサビで刀身が抜けなくなっています。傷、色落ち、サビがあるので画像でご確認お願い致します。光の加減で実物と色や品質が違く見えてしまう事がありますのでご了承ください。※素材の特性上、多少のすり傷や粒子・塗装のムラ等があります。発送は最安値での発送になりますので梱包資材などの再利用をするのでご理解の程よろしくお願い致します。刃先が鋭いので絶対に人に向けたり振り回さないでください。自宅保管になりますので完璧を求める方はお控えください。質問などありましたら気軽にコメント下さい^^模造刀鑑賞用インテリア用真剣ではありません。日本刀五月人形お正月リメイクコスプレ鬼滅居合刀キングダム鬼滅の刃るろうに剣心英傑大戦剣道具の種類···木刀弓道具の種類···弦巻剣道具の種類···鍔種類···模造刀・模擬刀
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