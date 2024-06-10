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Dragon 雑誌 英語版 16冊　ドラゴン
商品番号 C50161883942
商品名

Dragon 雑誌 英語版 16冊　ドラゴン
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

Monthlyadventurerole-playingaidDragon月刊誌ドラゴン16冊No83.84.87.88.90.92.99.101.102.104.116118.119.131.145.154全て英語表記です。表裏紙がはずれているのがNo.102補修テープ跡があるのがNo.88、99、101そのため難ありといたしました。その他12冊の状態は普通です。中の付録やポスターなど比較的きれいな状態です。実家で長期保管しておりました。ご不明点はお問い合わせください。お写真追加などもいたします。#ダンジョンズ＆ドラゴンズ
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