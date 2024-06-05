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浅野恭司　原画本　進撃の巨人
商品番号 V94405660606
商品名

浅野恭司　原画本　進撃の巨人
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

浅野恭司原画展で購入した進撃の巨人の原画本です。購入時からある傷「写真2枚目」があります。ご了承ください。そのほか、目立つ傷は特にありません即購入可能
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