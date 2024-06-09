絶版❗️希少❗️歌詞楽譜付き　五味太郎　ジャズソングブック\u0026じゃずソングブック2

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商品詳細
「ジャズソングブック」五味太郎定価:-#五味太郎#五味_太郎#本#芸術／音楽・舞踊「ジャズソングブック2」五味太郎定価:-#五味太郎#五味_太郎#本#芸術／音楽・舞踊どちらもカバーなし書き込みはありません。ジャズソングブックはAmazonでも1200円くらいですが、ジャズソングブック2は4500以上からしか入手できなくなっています。音楽の好きな方、特にジャズの好きな方、スタンダードナンバーが入っていてとてもおすすめです。
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