SnowMan 佐久間大介　白蛇縁起 Blu-ray　豪華版

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三森すずこ×佐久間大介の「白蛇：縁起」主題歌はSnow Man、予告編も ...

【プロフは必ず確認下さい】#himemi34SnowManページ#himemi34Johnnysページ※単品でのお値下げはしておりません。コメントいただいても削除いたしますので、ご了承ください。外箱は開封しましたが、ディスク未開封です。素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみお願いします。即購入OK。値下げ不可。●キャスト白:三森すずこ宣:佐久間大介(SnowMan)青:佐倉綾音はらまき:杉田智和宝青坊の主:悠木碧国師:柴田秀勝道士:石川界人蛇母:本田貴子●商品仕様・本編+特典Blu-rayディスク2枚組※本編は日本語吹替音声、中国語オリジナル音声を収録・封入特典3点●映像特典・完成披露試写会映像・初日舞台挨拶映像・大ヒット御礼舞台挨拶映像・アフレコ収録風景・上映告知解禁スペシャルコメント・初日舞台挨拶スペシャルコメント・PV\u0026CM集●封入特典・吹替台本・設定集(52P)・ラバーフィギュア(全6種のうちランダム1種)