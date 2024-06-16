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ケツイ デスレーベル　ニンテンドーDSソフト
商品番号 V47742833945
商品名

ケツイ デスレーベル　ニンテンドーDSソフト
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーケードシューティングゲーム『ケツイ〜絆地獄たち〜』のアレンジ移植作品、ニンテンドーDSソフト『ケツイデスレーベル』です。ソフトの動作、DVDの再生共に確認済みです。クラブニンテンドーポイントのシリアルは未使用ですが、古いソフトなので有効期限が切れています。暗所にて保管していましたが、あくまでも素人保管されていた中古品ですので、神経質な方は購入をお控え下さい。ノークレーム＆ノーリターンでよろしくお願い致します。タバコは吸いません、ペットも飼っていません。各種梱包材で保護し、段ボール箱に入れて匿名配送にて発送致します。#アリカ#ゲーム#シューティング#NintendoDS#Nintendo_DS#ニンテンドーDS#DS#cave#CAVE#ケイブ#STG#2DSTG
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