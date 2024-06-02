日本十進分類法 新訂10版

「日本十進分類法」日本図書館協会分類委員会/もりきよし本体:￥6500去年購入したものです。書き込み等はありませんが、あくまでも1度人の手に渡ったものですので、ご理解の上ご購入ください。箱に若干の汚れ、ヨレあり。写真で確認ください。#日本図書館協会分類委員会#もりきよし#もり_きよし#本#その他／その他



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ＮＤＣ新訂 10 版に照応した，関係テキスト内の部分修正一試案