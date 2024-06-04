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コレクションケースにて保管してました土台なし箱潰れあり最後の写真の部分が少し切れています。素人保管の為、ご理解頂いた上ご購入お願い致します。レア完売品素材PVC塗装済み完成品アクションフィギュアサイズ約W130mmxD55mmxH260mm商品説明VARIANT(ヴァリアント)とは、変化、変異、などを意味し、VARIANTPLAYARTS改とは、デザイナー、原型師、エンジニアがチームを結成し、元あるデザインを生かしつつも、「PLAYARTS改」としてのスタイルを全面に出した作品です。スパイダーマンはもちろん、アイアンマンやアベンジャーズにも登場する人気のキャラクターヴェノムが、MARVELUNIVERSEVARIANTPLAYARTS改に登場。宇宙の寄生生物「シンビオート」と人間の共生体であり、筋肉質な体躯に這うかのような文様、回転する不気味な舌、毒々しいカラーリングなど、禍々しい存在感を演出。マットとツヤの異なる2つの質感で分けられた素材表現、牙や口元の生々しさは、観るものを圧倒します。広い可動域は、地球上の生物ではあり得ないポージングが可能。シンビオートが巨大な手の形に可視化したエフェクトパーツなど、地球外生命体としてのイメージが随所に鏤められています。[PLAYARTS改専用台座付き/付属パーツ:交換用頭部、交換用手x5]#ヴァリアントプレイアーツ改#ヴェノム#マーベル#フィギュア