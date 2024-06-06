PlayStation4 PS4 本体 1TB CUH-2000B 箱なし

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商品詳細
SONYPlayStation41TBCUH-2000B★付属内容★本体コントローラー電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブル大人気PS4の薄型モデル2000番の1TB大容量バージョンになります★大容量1TBバージョンなので容量を気にすることなく遊べます★本体モデルはファイナルファンタジーの限定モデルです★使用期間が短く、目立ったキズ汚れもなく状態は良いです★状態は写真を見てご確認ください★ソフトは付属しておりません★購入後ソフトさえあればすぐにお遊びいただけます★本体、コントローラー、全ての動作確認済みで異常なしです★外箱はございません★24時間以内に発送致します★それでは宜しくお願い致します★※値下げ不可です※プレイステーション4プレステ4PlayStation4
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