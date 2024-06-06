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缶バッチ oneus ソホ
商品番号 C46614556631
商品名

缶バッチ oneus ソホ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソホの缶バッチになります。ライブやショケでの缶バッチになります。初期スレ等ご理解の上ご購入お願いします。ショーケースの左側の下の缶バッチは汚れや傷があります。ネイムプレートは袋が後ろの部分空いております。4枚目をご覧ください。全員の缶バッチは一度も開けておりません。デビュー前と全員の缶バッチ以外はカバンにつけていました。ご理解の上ご購入お願いします。お値下げは考えておりません。バラ売りも考えておりません。購入意思のないいいねはご遠慮ください。oneusONEUSレイブンソホイドゴニファヌンシオン
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