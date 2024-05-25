G.I.JOE G.I ジョーロードブロック　ドウェインジョンソン　フィギュア

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商品詳細
≪商品状態≫・簡易清掃済・股関節付近に擦り傷・プリントかすれ有≪付属品≫・取扱説明書・武器パーツ一式※外箱は欠品していますサイズ 約27cm即購入⭕️#GIジョー #Roadblock#ロードブロック#WWE#ザ・ロック#ドウェイン・ジョンソン#アクションフィギュア#ミリタリーフィギュア#映画#海外映画#ワイルドスピード#ホブス捜査官#ホブス
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