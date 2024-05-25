クロスファイヤー　ファミコンソフト　鬼レア　九娯貿易

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ファミコンソフト「クロスファイヤー」CROSSFIRE1990年11月2日発売かなりレアで価格高騰中です。希少で貴重な箱、取扱説明書付き。自宅のニューファミコン本体で動作確認済みです。箱にスレ等軽微な傷みはありますが経年を考慮すると比較的良い状態かと思います。カセットと説明書も綺麗です。このタイトルでは状態はいいほうだと思います。状態は画像でもご確認・ご判断下さい。とても古い商品ですので細かい所を気になさる方は購入をご遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお願いします。即購入ＯＫです。安心安全のメルカリ便で発送いたします。他の商品との同時購入でお値引き可能です。定番ものから神レア品まで幅広く出品しております。☆☆☆まとめ買いがとってもお得です☆☆☆ #ファミコンラインナップ＠もふもふ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆お気軽にコメントくださいませ。NintendoファミリーコンピューターFCレトロゲーム名作プレミアコレクター