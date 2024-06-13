貴重！❢ネオジオxゴールドセット　動作確認済みだがジャンク扱い

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プロフィールをご確認下さい。動作確認しておりますが古いものなのでジャンク扱いになります。傷汚れなどあります。写真にて状態をご確認下さい。本体 追加ソフト ニンジャマスター 箱など付属品写真のもの送ります。素人梱包配送になります。よろしくお願いします。