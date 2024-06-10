超希少 フランキー アニメ原画 ワンピース ONE PIECE FRANKY

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ONEPIECEワンピースのフランキーのアニメ原画です。以前にお譲りいただいてからずっと大切に保管していましたが、コレクション整理の為出品致します。※即購入可※大切にしてくださらない方にはお譲りしたくない為そういった方は購入をご遠慮くださいませ。ONEPIECEワンピースフランキーFRANKY麦わらの一味ルフィゾロナミウソップサンジチョッパーニコ・ロビンブルックジンベエヤマトシャンクス