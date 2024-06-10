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ポピー SAR
商品番号 S45210183665
商品名

ポピー SAR
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。黒炎の支配者ポピーSARボックスから自引き後すぐに上記写真通りに暗所にて保管しております。素人目線ですが目立った傷や汚れはございません、万が一にも初期傷や見落としがあるかもしれませんので完全美品をお求めの方はご購入お控えください。【発送】上記写真(折れ防止)の状態でOP袋プラスぷちぷちに梱包させていただき、メルカリ便での発送となります。写真の追加などをお求めの場合はお気軽にお声かけください。
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