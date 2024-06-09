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MVSX ホームアーケードベース SNK NEOGEO ARCADE BASE
商品番号 A64969847762
商品名

MVSX ホームアーケードベース SNK NEOGEO ARCADE BASE
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入したものの、眠らせてしまいました輸送中に生じる外装破れ・ラベル付着等が生じることがあります。外箱等のダメージを気にされる方のご購入はお控えください。木材筐体等に生じる細かな傷等については、返品の対象にはなりませんので、ご理解の程宜しくお願いいたします。製品重量:16.5kgパッケージ重量:18.9kg製品サイズ(lxwxh):49.5*38*82cmパッケージサイズ(lxwxh):91*59*10.5cm#neogeo#mvsx#mvsxhomearcade
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