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Technics テクニクス SL-1200M7L ミニチュアコレクション
商品番号 F41538491502
商品名

Technics テクニクス SL-1200M7L ミニチュアコレクション
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TechnicsテクニクスSL-1200M7LMiniatureCollection50周年記念モデル全7色ガチャガチャBLUEREDWHITEBLACKGREENYELLOWのほぼコンプ6色セットです！本体の他にレコード、紙もお付けします。プチプチに巻いて丁寧に梱包しお送りします。▼検索用青ブルー赤レッド白ホワイト黒ブラック緑グリーン黄色イエローDJレコードインテリアガチャポンフルコンプリート全色全種類ターンテーブルSL-1200GLDドールハウスミニチュアフィギュアケンエレファントカリモク家具
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