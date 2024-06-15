【美品】emmett by Ron Jude ロン・ジュード



emmett by Ron Jude 写真集 贅沢屋の www.yourteamevent.com emmett by Ron Jude 写真集 贅沢屋の www.yourteamevent.com



【古本】ロン・ジュード写真集 : RON JUDE : LAGO 【古本】ロン・ジュード写真集 : RON JUDE : LAGO



12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED ... 12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED ...



FIRES by Ron Jude FIRES by Ron Jude



FIRES by Ron Jude FIRES by Ron Jude



FIRES by Ron Jude FIRES by Ron Jude



FIRES by Ron Jude FIRES by Ron Jude



Ron Jude: Fires - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP Ron Jude: Fires - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED.jp 12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED.jp



Ron Jude: Fires - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP Ron Jude: Fires - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



FIRES by Ron Jude FIRES by Ron Jude



Ron Jude: Fires - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP Ron Jude: Fires - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED.jp 12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED.jp



12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED.jp 12 Hz by Ron Jude: ロン・ジュードの“深い時間”を写す試み | WIRED.jp



Ron Jude / Other Nature | POST Ron Jude / Other Nature | POST

emmettbyRonJudeアメリカ・ニューヨーク州イサカを拠点に活動をしているフォトグラファー、ロン・ジュ－ドによる写真集。本書は氏が1980年代初頭にアイダホで撮影した写真を30年という月日を経て編集したもの。特殊効果フィルタと安い望遠レンズを使って撮影された風景やテレビ画面、ポートレートたちは、白昼夢のような、現実を離れたような予期せぬ面白いニュアンスを含んでいる。#RonJude#ロン・ジュード#アートブック#写真集#芸術／一般#C_BOOKSMarkBorthwickRyanMcginleyTimBarberJuergenTellerWolfgangTillmansStephenGillPeterSutherlandBorisMikhailovLarryClarkRoniHornAlecSothWilliamEgglestonMichaelKennaDianeArbusAnselAdamsRobertAdamsStephenShore荒木経惟森山大道中平卓馬ホンマタカシ横田大輔佐内正史鈴木理策川内倫子志賀理江子深瀬昌久牛腸茂雄尾仲浩二【状態】美品です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。気になる方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。