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【美品】emmett by Ron Jude ロン・ジュード
商品番号 R69513174474
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【美品】emmett by Ron Jude ロン・ジュード
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,052 円
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商品詳細

emmettbyRonJudeアメリカ・ニューヨーク州イサカを拠点に活動をしているフォトグラファー、ロン・ジュ－ドによる写真集。本書は氏が1980年代初頭にアイダホで撮影した写真を30年という月日を経て編集したもの。特殊効果フィルタと安い望遠レンズを使って撮影された風景やテレビ画面、ポートレートたちは、白昼夢のような、現実を離れたような予期せぬ面白いニュアンスを含んでいる。#RonJude#ロン・ジュード#アートブック#写真集#芸術／一般#C_BOOKSMarkBorthwickRyanMcginleyTimBarberJuergenTellerWolfgangTillmansStephenGillPeterSutherlandBorisMikhailovLarryClarkRoniHornAlecSothWilliamEgglestonMichaelKennaDianeArbusAnselAdamsRobertAdamsStephenShore荒木経惟森山大道中平卓馬ホンマタカシ横田大輔佐内正史鈴木理策川内倫子志賀理江子深瀬昌久牛腸茂雄尾仲浩二【状態】美品です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。気になる方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/recycling491414.html
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