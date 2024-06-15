ファミコン　ソフト　アテナ

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中古初期動作確認済みです。テープの動作確認はしておりません。初期動作確認は当方の本体にて確認しています。付属は写真のものが全てです。中古品の為、スレキズ等ありますので上記の内容と共にご理解の上ご購入お願い致します。