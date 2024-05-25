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動物寄生虫病学
商品番号 F10268081603
商品名

動物寄生虫病学
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,146 円
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商品詳細

「動物寄生虫病学」板垣匡/藤﨑幸藏定価:￥12000未使用ですが、本棚に入れて保管していたためカバーの上部にヨレ等があります。中古品ということをご理解の上ご検討ください。値下げ交渉承ります。即購入可です。#板垣匡#板垣_匡#藤﨑幸藏#藤﨑_幸藏#本#産業／農業・林業　#獣医　#獣医学　#寄生虫　#寄生虫学
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