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【美品、完備品】インフィニティ・キュア　INFINITY Cure.
商品番号 V53606970433
商品名

【美品、完備品】インフィニティ・キュア　INFINITY Cure.
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 6,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インフィニティ・キュア　INFINITYCure.NEOGEOPOCKETKIDネオジオポケット　キッド動作確認済みです。全体的に美品だと思いますが中古品ですので状態は写真にてご確認ください。水濡れ防止、潰れ防止し段ボールboxに入れ発送致します。宜しくお願いします。宜しくお願いします。
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