【希少品】日下慶太 隙のある風景 ケイタタ 写真集

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【写真集】隙ある風景 / ケイタタ



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隙ある風景 (A) - ケイタタ | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



隙ある風景 / KEITATA(日下慶太) - books used and new, flower works ...



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隙ある風景 (M) - ケイタタ | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



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隙ある風景 (A) - ケイタタ | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



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写真集「隙ある風景」 ケイタタ / 日下慶太 | ホホホ座浄土寺店



隙ある風景 (Z) - ケイタタ | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック

ご覧いただきありがとうございます♬★説明文とプロフィールをお読みになり、ご理解頂いた上でご購入下さい★大切にしていた本ですが整理のために出品いたします。(値下げ不可です)若干の日焼けがございます(写真参照)こちらは予告なく出品を下げますのでご了承下さいませ。中古品の為神経質な方はご遠慮下さい。◾️ケイタタ/日下慶太1976年大阪生まれ大阪在住。コピーライターとして働きながら写真家、UFOを呼ぶためのバンド「エンバーン」のリーダーとしても活動中。人間の無防備な瞬間を写真と言葉で綴る写真集『隙ある風景』（私家版）を2018年に出版。使用済みダンボールを使用した変わった装丁が話題を呼び、造本装幀コンクール日本印刷業連合会会長賞を受賞。台湾、香港、シンガポールなど海外でも人気を博している。2022年KYOTOGRAPHYDELTAAWARD受賞✰即購入OKです！✰恐れ入りますが値下げ交渉はご遠慮ください✰他の商品も一緒にご購入される場合は少しですがお値引きいたしますので【必ず購入前に】お申し付け下さい(交渉中でも即購入の方を優先いたします)✰ご購入された時点でプロフィールの内容もご確認頂いたものとみなします✰気になる点があればご購入前にお問合わせ下さい♪アートブック本