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Seymour Duncan SL59-1N シングルハム ピックアップ
商品番号 M48476672732
商品名

Seymour Duncan SL59-1N シングルハム ピックアップ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シングルハムのピックアップSL59-1nとなります。数年前に1度SSHのストラトタイプのギターのフロントに搭せましました。中古品であることをご理解の上、ご検討ください。以下、サウンドハウスよりビンテージギブソンに搭載されていたオリジナルピックアップ\"PAF\"のサウンドをシングルコイルサイズに収めたモデル。ストラトキャスターに大きな加工を施す事なく、PAFのもつウォームでスムーズなサウンドが得られます。※本体のみの出品です(ネジスプリングは付属しませんので、ご了承ください)発送はネコポスを予定しております。プチプチに包んで発送いたします。
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