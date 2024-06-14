新品未開封 ヴァイオレット・エヴァーガーデン MOVIES 設定資料集 ...

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商品詳細
！！！購入前コメント必須！！！！コメントなしで購入されても発送出来かねます。お手数ではございますがよろしくお願いします。設定資料集2冊セットヴァイオレット・エヴァーガーデンシリーズ公式設定集MOVIES新品未開封です。外装に擦れ傷があります。厚いビニールなので中身には影響なさそうですが外装の状態まで気になさる方とのお取引は遠慮いたします。公式設定資料集原画集イラスト集設定集ヴァイオレット・エバーガーデン外伝-永遠と自動手記人形-』と『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のそれぞれの設定集がセットになった、シリーズ公式設定集－MOVIES－が登場です。表紙は全て描き下ろし！美麗なデザインケースに入れてお届けします。2作品の精巧な資料を一度に楽しむことができるセットになっておりますので、是非手にとってご覧ください。■商品詳細＜外伝＞サイズ：A4サイズ（210mm×297mm）ページ数：本文66ページ印刷：フルカラー＜劇場版＞サイズ：A4サイズ（210mm×297mm）ページ数：本文102ページ印刷：フルカラー#もり京アニ#もり本！！！購入前コメント必須！！！！コメントなしで購入されても発送出来かねます。お手数ではございますがよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/browse52491.html
http://narcologia.ru/goods/capitation229108.html
http://narcologia.ru/goods/approximate487020.html
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