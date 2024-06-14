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キラーマシン　メタリック　さまようよろい　ソフビ　フィギュアまとめ
商品番号 E50978482578
商品名

キラーマシン　メタリック　さまようよろい　ソフビ　フィギュアまとめ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,852 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この値段でどうしても売りたいのでバラ売り値下げ不可となっておりますご了承くださいませ。・キラーマシンメタリックモンスターズギャラリードラゴンクエスト本体・さまようよろい　ビッグフィギュア　状態が全体的なとても悪く、画像のように仮面の部分に割れがあります。他にも傷や汚れがあります。ホイミスライムも状態が悪いです。
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