キラーマシン　メタリック　さまようよろい　ソフビ　フィギュアまとめ

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この値段でどうしても売りたいのでバラ売り値下げ不可となっておりますご了承くださいませ。・キラーマシンメタリックモンスターズギャラリードラゴンクエスト本体・さまようよろい ビッグフィギュア 状態が全体的なとても悪く、画像のように仮面の部分に割れがあります。他にも傷や汚れがあります。ホイミスライムも状態が悪いです。