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象牙調　三味線
商品番号 X10955038497
商品名

象牙調　三味線
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線　撥　バチアンティーク　コレクションvintageoldヴィンテージ　ビンテージレトロ　昭和祖母の品でした。なにか音楽関係に使う物だと思いますが、詳しくないので状態等は写真からご判断ください。象牙調#yhok
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